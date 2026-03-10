Restaurant in Albstadt: Smoothies und Bowls – Gründerpreis-Gewinner eröffnet „Shivaya“

Mit „Shivaya“ hält ein Restaurant mit Fokus auf die vegetarisch-vegane indische Küche Einzug in der Ebinger Innenstadt.
Der Gründerpreis des Albstädter Citymanagements trägt weiter Früchte. Im Oktober 2024 hatte Rupinder Singh Bhogal in der Kategorie Gastronomie mit seinem Konzept für ein veganes und vegetarisches Restaurant, das frische Gerichte, Bowls und Smoothies anbietet, die Jury überzeugt. An diesem Mittwoch, 11. März, öffnet der gebürtige Inder mit „Shivaya“ nun sein eigenes Restaurant in der Ebinger Sonnenstraße.