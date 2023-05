Das internationale Küchenteam, bestehend aus dem niederländischen Küchenchef Ties van Oosten, der französisch-österreichischen Chef Pâtissière Juliana Clementz und dem Gastronomieexperten Pablo Montoro erklärt bezüglich des Wechsels: „Es ist eine besondere Herausforderung, unsere kreativen Ideen in die verschiedenen Atmosphären einzubetten, um ein perfektes Geschmackserlebnis zu kreieren. Wir freuen uns, den Gästen neue, umwerfende und zugleich raffinierte Speisen zu präsentieren“, so van Oosten.

Im Raum Ocean taucht man zu Beginn in die Tiefen des Meeres ab und genießt mit dem Menü „Red Dimension“ eine Komposition aus Königskrabbe, Navetten mit Meerrettich und Buttermilch. Vegetarier und Veganer erfreuen sich alternativ mit dem Menü „Green Dimension“ an Fenchel, Algen mit Mandelmilch und Kürbiskernöl. Dabei werden moderne und internationale Einflüsse vereint, passend zum jeweiligen Ambiente der Szenerie in den verschiedenen Genuss-Sphären, erklärt der Europa-Park.

Nigiri mit Shiso und frischem Wasabi Foto: Europa-Park

Sogar der Guide Michelin habe die kulinarische Innovation bereits „im Auge“: „Eine geradezu futuristische Form der Erlebnis-Gastronomie! Es werden sämtliche Sinne angesprochen. Das Essen wird zum Erlebnis, die Vielfalt von Eindrücken ist beeindruckend. Nach knapp zwei Stunden kommen wir begeistert und mit leuchtenden Kinderaugen in der Bar an.“

Menüs im Preisrahmen von 195 bis 645 Euro pro Person

Ab einem Preis von 195 Euro lässt sich Eatrenalin auf verschiedene Weisen genießen. Allerdings bietet der Europa-Park noch verschiedene Upgrades an: Das neue „Eatrenalin Exclusive Dinner“ bietet ausgesuchte Weine, einen reservierten Tisch in der Lounge, zusätzliche Getränke in der Bar sowie eine kleine Überraschung. Zu einem Preis von 295 Euro lassen sich unter anderem ein Cuvée Rosé von Laurent-Perrier, 2018 Yamahai Miyama Nishiki Noguchi Naohiko Sake Institute und ein Montes Purple Angel genießen. Außerdem gibt es ein Menü-Upgrade in den Räumen Ocean und Universe.

Das „Eatrenalin Champagne Dinner“ (445 Euro pro Person) verbindet die Reise mit Champagnern von Laurent-Perrier. Während des „Eatrenalin Sommelier Dinners“ (645 Euro pro Person) begleitet ein erfahrener Sommelier die Gäste durch die verschiedenen Räume und serviert zu den acht Gängen.

Saibling | weiße Schokolade | Basilikum-Blüten Foto: Europa-Park

Die Tickets für Eatrenalin sind im Online Ticketshop erhältlich, aktuell steht der neue Buchungszeitraum vom 8. Juni bis 30. Juli zur Verfügung . Wer einen Blick auf die Plattform wirft, sieht, dass diese schon bis zum 5. Juni komplett ausgebucht ist. In Kombination mit einer Übernachtung in den Europa-Park Hotels sind Besuche bereits bis 7. Januar 2024 buchbar.