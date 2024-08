Restaurant bei St. Georgen: Ausschließlich vegetarische und vegane Küche im Hirzwald

1 Sie freuen sich auf noch mehr Gemüse und Wildkräuter auf der Speisekarte des Naturgasthofs Hirzwald (von links): Sabine, die ein Praktikum beim Verein „Gemeinsam leben und arbeiten im Herzen des Schwarzwalds“ macht, Mia, Markus, Stefanie und Jan. Foto: Helen Moser

Der Naturgasthof Hirzwald, direkt an der Gemarkungsgrenze zwischen St. Georgen und Triberg gelegen, ist in mehrerlei Hinsicht besonders. Nun kommt eine Besonderheit hinzu: Bald wird hier nur noch vegetarische und vegane Küche serviert.









Link kopiert



Lange ist es nicht her, dass im Gasthaus Hirzwald zwischen St. Georgen und Triberg noch Schlachtplatte und Co. serviert wurden – doch mittlerweile weht in den urigen Räumen ein ganz anderer Wind: Ab Donnerstag, 5. September, steht in dem Lokal, das mittlerweile als Naturgasthof betrieben wird, weder Fleisch noch Fisch auf der Speisekarte.