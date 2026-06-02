Restaurant am Gardasee: Tourist aus dem Südwesten stirbt nach dem Verzehr eines Fischgerichts

Ausflugstipps für die Pfingstferien Mittelalterliche Baustelle und eine Kugelbahn bei den Alten Römern

Die Pfingstferien dauern noch eine Woche und ein weiterer Feiertag steht an. Wie wäre es dann mit einer Zeitreise in die Vergangenheit. Hier stellen wir sechs Orte dafür vor.