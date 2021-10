In der Diskothek Okay wird wieder gefeiert

Restart in Donaueschingen

2 Bis in die frühen Morgenstunden wird in der Donaueschinger Diskothek Okay getanzt. Um die 800 Menschen dürfen derzeit gleichzeitig feiern. Foto: Schedler

Tanzbare Musik schallt vom DJ-Pult, Cocktailshaker fliegen hinter der Bar durch die Luft, Gespräche kämpfen gegen die laute Musik an, hier und da hört man ein lautes "Prost" und auf der Tanzfläche herrscht bis zu den Morgenstunden ein reges Treiben: beinahe wieder Normalität in der Donaueschinger Diskothek Okay – als habe es nie etwas anderes gegeben.















Donaueschingen - Nur die Masken am Eingang sowie die 3G-Kontrolle erinnern wie Reliquien an die kräftezehrende Corona-Zeit. Es wirkt so, als ob die Besucher die langen Monate ohne Tanzen und Feiern wieder aufholen möchten und auf den ersten Blick haben sie es nicht verlernt.