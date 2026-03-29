Restart in der Kreisliga B2: Oberbaldingen/Öfingen überrascht, Spielabbruch in Reiselfingen

Die SG aus den Bad Dürrheimer Ortsteilen schlägt B2-Spitzenreiter SV Göschweiler deutlich. In Reiselfingen macht der Wintereinbruch Mundelfingen einen Strich durch die Rechnung.
Kreisliga B Staffel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen – SV Göschweiler 5:0 (2:0). Mit einer dicken Überraschung startete die B2 aus der Winterpause: Tabellenführer Göschweiler kassierte beim Tabellensechsten eine deftige Niederlage. Es war nach dem 0:8 in Schluchsee die erst zweite Saisonniederlage. Göschweiler hatte zuvor acht Begegnungen hintereinander gewonnen.