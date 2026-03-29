Restart in der Kreisliga B2: Oberbaldingen/Öfingen überrascht, Spielabbruch in Reiselfingen
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Markus Schleicher (vorne) mischt mit der SG Oberbaldingen/Öfingen wieder um den Aufstieg mit. Foto: Holger Rohde

Die SG aus den Bad Dürrheimer Ortsteilen schlägt B2-Spitzenreiter SV Göschweiler deutlich. In Reiselfingen macht der Wintereinbruch Mundelfingen einen Strich durch die Rechnung.

Kreisliga B Staffel 2: SG Oberbaldingen/Öfingen – SV Göschweiler 5:0 (2:0). Mit einer dicken Überraschung startete die B2 aus der Winterpause: Tabellenführer Göschweiler kassierte beim Tabellensechsten eine deftige Niederlage. Es war nach dem 0:8 in Schluchsee die erst zweite Saisonniederlage. Göschweiler hatte zuvor acht Begegnungen hintereinander gewonnen.

 

Die SG Oberbaldingen/Öfingen mischt nun wieder gemeinsam mit vier anderen Mannschaften bis Platz fünf in einem spannenden Aufstiegsrennen um die Meisterschaft und den Relegationsplatz mit und verkürzte den Rückstand auf den SVG auf nur noch drei Zähler.

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Gästetrainer Kevin Hoheisel zeigte sich vom Auftritt seiner Elf „sehr enttäuscht, weil wir gar nicht ins Spiel fanden. Die Niederlage war letztlich absolut verdient“, so der Spielertrainer, der zusammen mit Andrzej Cytacki den Titelkandidaten trainiert.

Verletzung und Eigentor

Bitter wurde es schon am Anfang: Routinier Alexander Lornienko verletzte sich früh (6.). Dem eingewechselten Dennis Rüger unterlief dann ein Eigentor zum 1:0 (18.). Manuel Messmer legte kurz vor (41.) und Markus Wenzler (47.) nach der Halbzeit das 2:0 und 3:0 zur frühen Vorentscheidung nach.

Mit einem Doppelpack innerhalb von 180 Sekunden belegte Elias Schleicher den vierten und fünften Treffer (68./71.) zum SG-Kantersieg nach .

Abbruch in Reiselfingen

Der Tabellenführer konnte seine Spitzenposition indes vorerst nur halten, weil das Spiel von Verfolger SV Mundelfingen beim FC Reiselfingen abgebrochen wurde. In der Partie beim Tabellenvorletzten ließ der Wintereinbruch eine zweite Halbzeit nicht mehr zu.

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Zu diesem Zeitpunkt führte der MSV nach Toren von Adrian Kindler (14./Elfmeter) und Christopher Allaut (28.) nach dem zwischenzeitlichen 1:1 von Florian Hummel (17.) mit 2:1. Die Partie muss nun neu angesetzt und nachgeholt werden. Schiedsrichter: Aleksandar Vasic (Schwenningen). Zuschauer: 150.

 