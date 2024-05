1 Der Gemeinderat macht sich für die Gäubahn stark. (Archivbild) Foto: Lothar Schwark

Nun hat auch der Freudenstädter Gemeinderat eine Resolution zur Gäubahn-Kappung verabschiedet. In letzter Minute setzen die Stadträte dabei noch einige Änderungen durch. Bei der Debatte wurde schnell klar: Die Mehrheit im Gremium sieht das Projekt Stuttgart 21 mittlerweile kritisch.









Link kopiert



Lange ist es her, da gab es in Freudenstadt viel Begeisterung für „Stuttgart 21“. Die Stadtverwaltung und der Gemeinderat hatten damals das Projekt befürwortet, vor allem weil eine schnellere Anbindung an den Stuttgarter Hauptbahnhof und den Flughafen versprochen wurde.