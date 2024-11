Resolution verabschiedet: Ortenauer Kreistag kritisiert neues Krankenhausgesetz scharf

1 Das Ortenau-Klinikum hat im vergangenen Jahr ein Betriebsdefizit von 40 Millionen Euro eingefahren. Schuld daran ist laut Resolution unter anderem eine nicht auskömmliche Finanzierung durch den Bund – das Frustrationslevel auf Kreisebene ist hoch. Foto: Ortenau-Klinikum

Der Kreistag hat eine an das Land gerichtete Resolution gegen das neue Krankenhausgesetz verabschiedet. Dessen Inhalte sorgten für eine lebhafte Debatte im Gremium – die Reaktionen reichten von „Es ist nicht alles schlecht“ bis zum Total-Verriß der Pläne.









Link kopiert



Ziel der Kritik war das „Krankenhausversorgungsverbesserungsgesetz“ von Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Dessen Inhalt ist für kommunale Klinikträger in etwa so unbefriedigend, wie sein Titel lang, geht aus der Resolution hervor. Von „zahlreichen inhaltlichen Kritikpunkten“ ist die Rede. So sehe das Gesetz bisher „keinerlei Linderung für die dramatische Finanzlage der Krankenhäuser“ vor.