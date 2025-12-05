Resiliente Strukturen schaffen: Wie sich der Landkreis für den Kriegsfall wappnet

Mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine rückt der Bevölkerungsschutz auch im Kreis Lörrach in den Fokus. Eine Infoveranstaltung hat das Thema beleuchtet.
Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine steht hierzulande die viel diskutierte Frage im Raum, wie es um die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands und den Bevölkerungsschutz bestellt ist. Auf Einladung der Weiler Oberbürgermeisterin Diana Stöcker gaben Simon Erdmann, Leiter des Kreisverbindungskommandos Lörrach, Cornelia Wülbeck, Dezernentin im Landratsamt Lörrach, und Johannes Moser, Fachgruppenleiter Bevölkerungsschutz beim Landratsamt Breisgau-Hochschwarzwald, einen Einblick in die Aufgaben und Herausforderungen im Verteidigungsfall. Im Fokus: der sogenannte Operationsplan Deutschland und die Rolle von Landkreisen und Kommunen.