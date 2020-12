Residenz Freudenstadt 29-Millionen-Projekt liegt im Zeitplan

Hauptgeschäftsführer Bernhard Schneider von der Evangelischen Heimstiftung (EHS) und Oberbürgermeister Julian Osswald freuten sich jetzt schon auf die Einweihung – dann hoffentlich wieder in gewohnter Form, so die Evangelische Heimstiftung in einer Pressemitteilung. "Seit 35 Jahren ist das Martin-Haug-Stift eine feste Institution der guten Pflege in Freudenstadt, und so soll es auch in Zukunft bleiben", sagt Bernhard Schneider. "Deshalb freue ich mich sehr, dass wir den Traditionsstandort auf dem Postareal erweitern und mit einer ›Wohnen-Plus-Residenz‹ eine neue Zeitrechnung beginnen".

Wohnen-Plus ist ein ambulantes Wohn- und Betreuungskonzept für Menschen mit und ohne Pflegebedarf. Das solle gelingen, indem verschiedene Wohn- und Betreuungsformen kombiniert werden können, so die EHS. Im neuen Quartier auf dem ehemaligen Postareal entstehen mit der Residenz Freudenstadt 66 Ein- bis Zwei-Zimmerwohnungen mit Wohnflächen von rund 40 bis 60 Quadratmetern. 21 Wohnungen können als betreute Wohnungen gekauft werden.