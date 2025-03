Reservisten Rottweil-Oberndorf: Sicherheitspolitische Lage erfordert ein Umdenken

Die Reservistenkameradschaft Rottweil-Oberndorf beschloss auf ihrer erweiterten Vorstandssitzung, dass sich der Vorsitzende der Reservistenkameradschaft, Gerhard Aden, im Laufe des Jahres aus Altersgründen vom Vorsitz zurückzieht. Erfreulicherweise fanden sich mit Dennis Mauch, Dunningen und Jörg Willburger Rottweil jüngere Kameraden, die für den neuen Vorstand kandidieren werden. Neben den üblichen Regularien der Sitzung spielte vor allem die neue geopolitische Situation mit ihren militärischen Folgen eine große Rolle.

Der Vorsitzende berichtete, dass vor allem die Aussetzung der Wehrpflicht 2011 zu einer Überalterung der Mitgliederstruktur geführt habe.

Der Vorsitzende erklärte: „ Da es keinerlei militärische Strukturen im Kreis Rottweil gibt, sieht sich die Reservistenkameradschaft als Bindeglied zwischen der Zivilgesellschaft und der Bundeswehr im Kreis Rottweil.“ Deshalb genüge es nicht, so führte Aden weiter aus, dass man einmal im Jahr anlässlich des Volkstrauertages seine Präsenz zeige, sondern durch militärpolitische Veranstaltungen vermehrt an die Öffentlichkeit dringen möchte.

KSK statt Firmenbesuch

Firmenbesuche wie in der Vergangenheit bei Heckler und Koch in Oberndorf seien unter den neuen Bedingungen aus sicherheitspolitischen Gründen sehr schwierig, so dass man zunächst einen Besuch des Besucherzentrums der KSK in Calw plane.

Die Sitzung wurde beendet mit dem Appell, dass es vor allem darum gehe, die veränderte sicherheitspolitische Lage dafür zu nutzen, alte und neue Mitglieder zu mehr Mitarbeit zu gewinnen.

Nähere Infos unter www.reservistenverband.de oder https://www.facebook.com/rkrottweiloberndorf/.