Das sogenannte Waldheimsträßchen, das unterm Schlossfelsen zum Ebinger Waldheim hinaufführt, darf künftig nicht mehr von Autos befahren werden. Das hat der Albstädter Gemeinderat am Donnerstag beschlossen.















Albstadt-Ebingen - Die Straße wird seit 2015 als Hauptroute im Albstädter Radroutennetz ausgewiesen – offiziell. De facto leben Radfahrer auf und in der Umgebung der Straße gefährlich wie eh und je. Wer auf dem Rad den Berg hin­unterfährt, muss damit rechnen, vom entgegenkommenden Auto auf die Hörner beziehungsweise den Kühler genommen zu werden; wer ihn tapfer hinaufradelt, dem kann es passieren, dass er plötzlich einen Wagen hinter sich hat.

Hält sich dessen Fahrer an die Straßenverkehrsordnung, die beim Überholen eines Radfahrers 1,50 Meter Seitenabstand vorschreibt, dann bedeutet das motorisierten Begleitschutz bis zur Bergankunft. Handelt der Autofahrer vorschriftswidrig, dann kann das gefährlich werden, denn das Waldheimsträßchen ist im Schnitt 3,20 Meter breit.

Damit nicht genug: Das Sträßchen wird von Wanderwegen und vor allem Mountainbiketrails wie dem berüchtigten, weil technisch anspruchsvollen und kräftezehrenden "Wadenbeißer" gequert, dessen Mündungsbereich für den Autofahrer auf der Straße nicht direkt einsehbar ist – man staunt, dass dort nicht mehr passiert. Auf dem Waldheimsträßchen prallen unvereinbare Interessen aufeinander – im schlimmsten Fall wortwörtlich.

Die Stadt hat lange versucht, es beiden, Auto- und Radfahrern, recht zu machen. Unter anderem mit einem Überholverbotsschild, das in seiner linken Hälfte ein rotes Auto und in der rechten über- respektive untereinander ein Fahrrad und ein Motorrad zeigt. Salomonisch fanden diese Lösung längst nicht alle – das Schild sei überflüssig, monierten die Kritiker in den Reihen von WSA und den Grünen, denn Überholen sei auf dieser schmalen Straße ohnehin nur unter Missachtung der Verkehrsregeln möglich und die Sperrung für Kraftfahrzeuge daher die einzige echte Lösung des Problems. Aber das mochte man vor einem Jahr, als das Schild aufgestellt wurde, im Technischen Rathaus noch nicht wahrhaben. Die Stadt bat sich eine Testphase für ihr Verkehrsschild aus – und Zeit für die Suche nach einer Lösung, die doch noch allen Interessen gerecht werden könnte.

Inzwischen ist sie – auch angesichts des wachsenden Zweiradverkehrs am und auf dem Schlossfelsen – anderen Sinnes geworden. Die Neuregelung, die der Gemeinderat am Donnerstag bei zwei Gegenstimmen beschlossen hat, sieht vor, dass Autos künftig nur noch zwischen dem Waldheim und dem Süßen Grund verkehren dürfen – in beiden Fahrtrichtungen, versteht sich! – und das Waldheimsträßchen für Fahrrad-, E-Bike- und Mofafahrer reserviert wird.

Keine Sperrung durch Pfosten

Die Sperrung für Autos wird am oberen wie am unteren Ende durch eine entsprechende Beschilderung angezeigt. Den WSA-Stadträten genügt das allerdings nicht; sie hätten eine Sperrung durch Pfosten vorgezogen, die sich schlechterdings nicht ignorieren lässt. Aber das ging der Stadt zu weit und der CDU und den Freien Wählern auch. Sie setzen auf "Vernunft und Einsicht" der Autofahrer.

Für die Grünen gab Sabrina Hipp ein Grundsatz-Statement ab: Es tue sich etwas in Sachen Radwege, konzedierte sie der Stadt, aber es reiche nicht aus: Nach wie vor sei das Netz lückenhaft, fehlten Abstellmöglichkeiten, müssten Radfahrer zwischen Pest und Cholera, zwischen Umweg und Risiko, wählen. "Das Thema muss nach ganz oben auf der Prioritätenliste." Martin Frohme (SPD) forderte, die Straße zwischen Waldheim und Süßem Grund so zu richten, dass sie auch wirklich geeignet sei für den Begegnungsverkehr. Oberbürgermeister Klaus Konzelmann sieht das etwas anders. "So schlecht ist die Straße nicht."