Requisitionsamt Horb: Blick in die französische Besatzungszeit

Neue Quellen zur französischen Besatzungszeit im Raum Horb sind erschlossen worden. Das Kreisarchiv macht einen bedeutenden Bestand zur Nachkriegszeit zugänglich.
Die Jahre der französischen Besatzung nach dem Zweiten Weltkrieg zählen zu den prägendsten, zugleich aber auch zu den bislang weniger erforschten Kapiteln der Regionalgeschichte. Mit dem allmählichen Wegfall der Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gewinnen die Quellen in den Archiven zunehmend an Bedeutung. Umso wichtiger ist es, die schriftliche Überlieferung dieser Zeit zu sichern, zu erschließen und zugänglich zu machen, schreibt die Pressestelle des Landratsamts Freudenstadt in einer Mitteilung.