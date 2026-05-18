Australien hat’s vorgemacht, Deutschland diskutiert: Social-Media-Verbot für Kids? Forschende warnen vor Schnellschüssen. Und viele zweifeln an der Umsetzbarkeit – auch unter den Verbots-Befürwortern.
Berlin - Zwei Drittel der Menschen in Deutschland (66 Prozent) sprechen sich für die Einführung eines Verbots von sozialen Medien für Kinder unter 14 Jahren aus. Dies ist das zentrale Ergebnis einer repräsentativen Umfrage des Bayerischen Forschungsinstituts für Digitale Transformation (bidt), die auf der Medienkonferenz re:publica in Berlin vorgestellt wurde.