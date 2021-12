So arbeitet der Impfstützpunkt in Bad Wildbad

3 Ulrike Lehmann bereitet in der Wildbader Trinkhalle den Impfstoff zu. Foto: Mutschler

Statt eines kreisweiten Impfzentrums gibt es im Landkreis Calw nun drei dezentrale Impfstützpunkt – einer davon in der Trinkhalle. Dort war Impfstart am 4. Dezember. Wie das so ablief, hat sich unser Redakteur selbst angeschaut – und sich gleich seine Auffrischungsimpfung abgeholt.















Bad Wildbad - Landauf, landab gibt es derzeit viele Impfaktionen. Viele bieten dabei "spontan vorbeikommen und sich ohne Termin impfen lassen" an. Das führt oftmals zu langen Schlangen und stundenlangen Wartezeiten. Der Landkreis Calw geht dabei einen anderen Weg. Statt des früheren Kreisimpfzentrums in Wart, das Ende September geschlossen wurde, gibt es jetzt drei Impfstützpunkte, je einen in Calw, Nagold und eben in der Bad Wildbader Trinkhalle.