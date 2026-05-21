Reportage am Amtsgericht Albstadt: Das lange Warten auf Angeklagte

Es ist nur einer von vielen Tagen beim Amtsgericht, an dem Verfahren abgesetzt, verschoben oder ausgesetzt werden. Kein Zuckerschlecken für Juristen.
Es ist 9 Uhr morgens. Eine Zeit, zu der man in der Ebinger Gartenstraße noch gut einen Parkplatz, allerdings nur für 90 Minuten, ergattert. Aber die Verhandlungen am Amtsgericht Albstadt dauern erfahrungsgemäß nicht allzu lange und zwischendurch muss man im Zweifel nochmals umparken. Im zweiten Stock befindet sich der große Verhandlungssaal mit der Nummer 213, doch die Tür ist verschlossen. Beim Blick auf den Aushang ist die angekündigte Verhandlung nicht zu finden, die der Presse bereits vor etwa zehn Tagen zugegangen ist. Ein kurzes Gespräch mit dem Protokollführer auf dem Flur ergibt, dass die Verhandlung abgesetzt wurde. Der Grund hierzu ist ihm nicht bekannt.