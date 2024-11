Das Reparaturteam hat derzeit sehr viele Geräte in Ordnung zu bringen.

„Deshalb bitten wir um Verständnis, dass wir bis zum 26. November 2024 keine Geräte mehr annehmen können. Wir arbeiten alle ehrenamtlich und wollen Freude am Reparieren behalten und uns keinen Stress machen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Lesen Sie auch

Derzeit werkeln bis zu acht Personen in den Werkstatträumen in der Kalkofenstraße in Villingen.

Das Reparatur-Café bitte auch um Verständnis, dass in Zukunft nur jeweils ein Teil pro Kunde angenommen werden kann. Reparaturversuche an Kaffeemaschinen (Kaffee-Vollautomaten) und Computer-Druckern seien oft sehr aufwendig und selten erfolgreich, weil es praktisch keine öffentlich zugänglichen Serviceunterlagen gibt. „Aus diesem Grund nehmen wir diese Geräte nicht mehr an“, teilt das Reparaturcafé weiter mit.

Das Reparatur-Café in Schwenningen, in der werkbox-VS, Villinger Straße 35/1, hat jeden letzten Samstag im Monat von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Nächster Termin ist am 30. November.