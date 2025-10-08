Reparaturauftrag vorgetäuscht: Dreister Dieb klaut Fahrrad in Freiburg-Kappel

Nach einem dreisten Fahrraddiebstahl in Freiburg sucht die Polizei nach Zeugen.

Ein unbekannter Täter steht in Verdacht, am Montag, 6. Oktober, gegen 11.30 Uhr, in Freiburg-Kappel in betrügerischer Art und Weise ein fremdes Fahrrad erlangt zu haben.

Der Unbekannte habe am Tattag in der Bahnhofsstraße in Freiburg-Kappel an der Wohnanschrift einer 50-Jährigen geklingelt. Da diese zu diesem Zeitpunkt nicht zuhause war, öffnete ein anwesender Familienangehöriger. Dem gegenüber gab der Unbekannte an, das E-Bike der 50-Jährigen für eine vereinbarte Reparatur abholen zu wollen, heißt es in der Polizeimeldung.

Fahrrad war Reparaturbedürftig

Aufgrund eines echten Schadens am Fahrrad ging der Angehörige von einem tatsächlichen Reparaturauftrag aus und händigte das E-Bike aus.

Anschließend wurde das Fahrrad in einen weißen Transporter mit Freiburger Zulassung geladen. Danach fuhr der Unbekannte mit seinem Fahrzeug und der Beute davon.

Polizei sucht nach Zeugen

Der Wert des entwendeten Fahrrades ist bislang nicht bekannt.

Der Polizeiposten Littenweiler (Telefon 0761/5 57 56 00) hat die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Sachdienliche Hinweise werden rund um die Uhr vom Polizeirevier Freiburg-Süd (Telefon 0761/8 82 44 21) entgegengenommen.

Der Unbekannte wurde wie folgt beschrieben:

Der Gesuchte

Der Mann soll etwa 55 Jahre alt gewesen sein. Er sei etwa 175 cm groß und korpulent gebaut. Er hatte graubraune Haare und trug eine Weste mit gelb-grünen Streifen und einer schwarzen Hose. Er soll mit einem südbadischen Dialekt gesprochen haben.