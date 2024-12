Nachdem 272 Haushalte in Sulz seit Freitag weder Kabel-TV, noch Breitband-Internet oder Festnetz-Telefonie nutzen konnten, hat der Konzern das Problem nun gelöst.

Ursache für die Störung, die seit dem Nikolaustag am vergangenen Freitag besteht, war ein Anbindungsfehler: Die örtliche Betriebsstelle, über die die 272 betroffenen Kunden in Sulz versorgt werden, war vom Stromnetz abgeschnitten und dadurch vorübergehend außer Betrieb (wir berichteten).

Am Dienstagmorgen übermittelten Konzernsprecher Volker Petendorf unserer Redaktion nun eine gute Nachricht: „Die Reparaturarbeiten in Lahr-Sulz wurden am gestrigen Montag, 9. Dezember 2024, gegen 18 Uhr erfolgreich abgeschlossen und die 272 betroffenen Kunden können das Vodafone-Glasfaserkabelnetz seitdem wieder vollständig nutzen.“

Man bitte die betroffenen Kunden um Entschuldigung für ihre vorübergehenden Unannehmlichkeiten.