Wilde Verfolgungsjagd Mann stiehlt Auto in Kehl und fährt davon – mit Kind auf dem Rücksitz

Eine Mutter hat am Montag in Kehl einen absoluten Alptraum erlebt: Als sie ihren Wagen für Besorgungen kurz abstellte, ließ sie den Schlüssel stecken. Ein 44-Jähriger stieg in das Auto und fuhr davon – mit ihrer elfjährigen Tochter auf dem Rücksitz.