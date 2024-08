Reparatur-Café in St. Georgen: Handwerks-Experten sind mit Leidenschaft bei der Sache

Reparatur-Café in St. Georgen

1 Rolf Lehmann in seinem Element: Das Rumschrauben an Fahrrädern bereitet ihm sichtlich Freude. Foto: Richard Schuster

Hier lautet das Motto „Reparieren statt Wegwerfen“: Im Reparatur-Café in St. Georgen erhalten nicht mehr ganz fitte Gegenstände eine zweite Chance. 40 bis 50 Gäste nehmen das monatliche Angebot jeweils in Anspruch. Und sie bekommen fachkundige Hilfe.









Michael Kaddik hat ein Problem: Statt frisch gebrühten Kaffee auszugeben, landet das Wasser aus seinem Vollautomaten in der Abtropfschale. Was tun? Das Gerät an den Hersteller zur Fehlersuche einsenden oder gleich „entsorgen“ – um dann ein neues zu kaufen? Kaddik tut keins von beiden.