Reparatur-Café in Rottweil

1 Johannes Schäfer (Mitte) begutachtet den Kaffeevollautomaten von Sylvia Meßner aus Göllsdorf. „Der ist der Experte“ sagt Raymund Holzer (links). Foto: Günther

Löten, hämmern, schrauben, sägen: Schon seit zehn Jahren kämpfen die Frauen und Männer vom Reparatur-Café in Rottweil gegen die Abfallberge. Von der defekten Kaffeemaschine bis zum Antik-Radio bringen sie fast alles wieder in Gang und retten es vor der Mülltonne.









Raymund Holzer steht in dem Gang, der zu den Werkräumen der Konrad-Witz-Schule in Rottweil führt und weist die Kunden ein. „Heute ist ja relativ wenig los“, sagt er, während Hintergrundgeräusche das exakte Gegenteil erzählen: An Arbeitstischen weiter hinten wird fleißig geschraubt, gebastelt, geklopft, gelötet oder geleimt.