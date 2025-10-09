Repair-Café in Stammheim: Kaputte Geräte erhalten eine zweite Chance

Seit März gibt es in Stammheim ein Repair-Café. Begeisterte Bastler treffen dort auf Geräte, die nicht mehr funktionieren. Das ist gut für die Umwelt und den Geldbeutel der Besitzer.
Ein echter Schrauber, der schreckt vor nichts zurück: egal ob kaputte Kaffeemaschine, nicht mehr funktionsfähiges Tonbandgerät oder eine zerrissene Jeanshose. Etwas Kaputtes zu reparieren, das macht den einen Spaß. Den anderen hilft es, Geld zu sparen und Müll zu vermeiden. Die Idee der Repair-Cafés ist so simpel wie gut. Dass das Konzept aufgeht, das zeigt sich am neuen Repair-Café in Stammheim.