Das Repair-Café im Schulzentrum Dornstetten hat in diesem Jahr noch an vier Terminen geöffnet.

Nach den Sommerferien geht es auch im Repair-Café Dornstetten wieder weiter. Vier Reparatur-Termine bietet die Initiative dieses Jahr noch an, wie die Stadtverwaltung mitteilt.

Los geht es mit dem Repair-Café am 10. September, anschließend folgen bis Jahresende noch drei Termine, jeweils dienstags: am 8. Oktober, am 12. November und am 10. Dezember. Auch die beliebte Kaffee-Ecke ist an diesen Terminen wieder geöffnet.

Repariert wird wie gewohnt zwischen 16.30 und 18.30 Uhr im alten Werkraum im Erdgeschoss des Schulzentrums Dornstetten (Waldstraße 16, Eingang B). Das Parken im Hof ist erlaubt. Der Zugang zum Schulhaus ist für Reparatur-Kunden aber ausschließlich auf diesem Weg und zu den Öffnungszeiten des Repair-Cafés gestattet.

Hilfe in vielen Bereichen

Das gemeinnützige Repair-Café arbeitet nach dem Prinzip der Selbsthilfe. Wer ein Reparatur-Gut hat, kann sich damit an die Reparatur-Experten wenden und bekommt Hilfe bei der Ausführung. Für die Reparatur-Hilfe wird um einen kleinen Kostenbeitrag gebeten, mit dem die Arbeit des Repair-Cafés finanziert wird.

Angeboten wird Hilfe bei Reparaturen in den Bereichen Elektrik, Elektronik, Mechanik, Holz, Nähen und Flicken, Spielzeug und Spielfahrzeuge sowie Fahrräder – allerdings keine E-Bikes. Auch Lichterketten für Weihnachten können gebracht werden.

Auch Kinder willkommen

Nicht repariert werden Geräte mit Benzin- oder Gasantrieb. Als Faustregel für die Größe des Reparatur-Guts gilt: Akzeptiert wird alles, was sich unterm Arm tragen lässt.

Kinder sind mit Reparatur-Anfragen ebenfalls willkommen. Das Repair-Team bietet ihnen gerne Unterstützung an und zeigt, wie man Dinge selbst reparieren kann.