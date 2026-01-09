Repair-Café Horb: Zweite Chance für kaputte Sachen

Kaffee, Kuchen, Nähen und Schrauben: Das Repair-Café Horb ist eine Institution. 186 Besucher nutzten es im vergangenen Jahr.
Wer kennt nicht die Situation, die ein kleiner Defekt auslösen kann. Plötzlich flackert eine der beiden Lampen im Hausgang und geht kurz darauf ganz aus. Nachkaufen kann man sie nicht mehr, wie man im Baumarkt erfährt. „Das Modell wird schon lange nicht mehr hergestellt“, winkt der Verkäufer bedauernd ab. Also was tun? Die andere Lampe auch abschrauben und zwei neue kaufen oder den Hausflur halt ein bisschen dunkler lassen? Doch hier kommt die dritte und wahrscheinlich beste Variante ins Spiel: Das „Repair-Café Horb“.