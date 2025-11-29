Junge Unionsabgeordnete lehnen das Rentenpaket ab. Der Koalitionsausschuss vereinbart einen Begleittext, um sie zu überzeugen. Arbeitsministerin Bas glaubt: Das reicht für die Zustimmung im Bundestag.
Berlin - Nach den im Koalitionsausschuss getroffenen Vereinbarungen zur Rente hat sich Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas zuversichtlich gezeigt, dass der Bundestag in der kommenden Woche das Rentenpaket verabschieden wird – trotz Widerstands aus der Unionsfraktion. "Wir haben klare Verabredungen im Kabinett und nun auch im Koalitionsausschuss getroffen. Wir beschließen nächste Woche im Bundestag das Rentenpaket", sagte die SPD-Politikerin der "Rheinischen Post". Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte bei einer Pressekonferenz gesagt, er rechne "mit allen Stimmen der Koalition".