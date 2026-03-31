«Rentenniveau reicht nicht»: Börsenchef Leithner fordert Rentenreform mit mehr Aktien

Ist auf die gesetzliche Rente Verlass? Reicht das Geld im Alter? Das treibt viele Menschen um. Kanzler Merz will die Altersvorsorge grundlegend umbauen. Der Chef der Deutschen Börse macht Vorschläge.
Frankfurt/Eschborn - Deutsche-Börse-Chef Stephan Leithner fordert Tempo bei einer grundlegenden Rentenreform in Deutschland. "Wir können nicht länger zusehen, dass immer größere Milliardenbeträge aus dem Bundeshaushalt aufgebracht werden müssen, um die Löcher in der Rentenkasse zu stopfen", sagte Leithner im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur und der Finanznachrichtenagentur dpa-AFX am Sitz des Dax-Unternehmens in Eschborn.