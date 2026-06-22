Die Rentenkommission empfiehlt, geringfügige Beschäftigung weitgehend abzuschaffen. Der Handel und die Gastronomie im Südwesten warnen vor „katastropalen“ Auswirkungen.
Erst die Reform der Krankenversicherungen – dann die Rentenkommission: Wenn die Regierung die aktuell bekannten Pläne und Vorschläge umsetzt, werden Minijobs praktisch bedeutungslos. Geringfügige Beschäftigung ist für viele Frauen mit Kindern, Rentner und Studenten eine wichtige Quelle zur Alltagsfinanzierung – Unternehmen federn damit Spitzenzeiten ab und können einen Teil des Personals günstiger beschäftigen. Beides würde massiv eingeschränkt.