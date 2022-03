1 Ab Juli dürfen sich Rentner über mehr Geld freuen. Foto: dpa/Stephan Scheuer

Zuletzt sind die Renten hierzulande 1983 um ein ähnliches Maß gestiegen. Vom 1. Juli an gibt es im Westen 5,53 Prozent mehr Geld im Ruhestand, im Osten 6,12 Prozent. Ein Grund zur Freude, wäre da nicht die Inflation.















Das gab es seit 1983 nicht mehr: Die Renten steigen zum 1. Juli in den alten Ländern um 5,35 Prozent. Diesen Wert gab Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) am Dienstag bekannt. Im Osten macht die Erhöhung 6,12 Prozent aus. Wie die Ampel-Koalition künftig die Alterssicherung gestaltet, bleibt offen. Die im Koalitionsvertrag vorgesehene Kapitalreserve der Rentenversicherung von zehn Milliarden Euro ist im Etat 2022 nicht enthalten.

Der Grund liegt in der positiven Lohnentwicklung

Noch im November 2021 hatte Heil mit einer geringeren Rentensteigerung von 4,4 Prozent gerechnet. Dass nun das Plus für die etwa 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner höher ausfällt, liegt an der positiven Lohnentwicklung. Sie verlief zuletzt, wie sich jetzt zeigt, noch besser als erwartet. Nach Angaben der Deutschen Rentenversicherung beträgt die Steigerung der Löhne und Gehälter in den alten Ländern 5,8 Prozent (Ost: 5,3 Prozent). Da sich die Rentenerhöhung auch danach bemisst, in welchem Maß im Vorjahr die Löhne und Gehälter der Erwerbstätigen gestiegen waren, ergibt sich somit im Sommer die deutliche Rentensteigerung.

Was davon angesichts der hohen Inflation real bei den Älteren übrig bleibt, ist allerdings noch offen. Die Bundesregierung hat als Ausgleich für die steigenden Energiekosten schon Entlastungen wie beispielsweise einen Heizkostenzuschuss für Wohngeldempfänger auf den Weg gebracht. Weitere Entlastungen sollen folgen. Wie die Rentner davon profitieren, ist noch nicht abzusehen.

Das Plus zum 1. Juli wäre noch um 1,17 Prozentpunkte höher ausgefallen, wenn Heil nicht den so genannten Nachholfaktor berücksichtigt hätte. Auf Druck der FDP hatte die Koalition beschlossen, den Faktor gelten zu lassen. Dieser Faktor kommt ins Spiel, wenn in einem Jahr aufgrund einer Wirtschaftskrise Löhne und Gehälter sinken. Das müsste eigentlich dazu führen, dass dann im Folgejahr auch die Renten sinken. Genau das jedoch passiert nicht. Denn die so genannte Rentengarantie besagt, dass die ausgezahlte Rente nicht gekürzt werden darf. Es kann also nur zu einer Nullrunde kommen.

Der Nachholfaktor spielt eine große Rolle

Und genau die gab es 2021 für die Rentner im Westen denn auch. Die Kürzung, die die Garantie verhindert, wird aber nachgeholt: Sie wird mit Rentenerhöhungen in den Folgejahren verrechnet (Nachholfaktor). Die fallen also geringer aus. Der Faktor versucht so, eine Balance zwischen Arbeitnehmern und Rentnern zu erreichen. Deshalb hatte sich die FDP im Bundestagswahlkampf 2021 dafür stark gemacht, den Faktor bei der Rentenerhöhung 2022 gelten zu lassen. Damit setzten sich die Liberalen auch durch.

Für die Rentenerhöhung 2023 spielt der Faktor übrigens keine Rolle: Es gibt nichts mehr, was als Folge des Corona-Einbruchs von 2020 mit künftigen Rentenanpassungen verrechnet werden könnte. Dass es so 2023 keine Dämpfung des Rentenplus‘ gibt, bedeutet nicht allzu viel. Denn niemand weiß, wie massiv der Ukrainekrieg, gerissene Lieferketten und hohe Energiepreise die Wirtschaft und damit die Lohnentwicklung unter Druck setzen. Somit ist ungewiss, wie die Basis für die künftige Entwicklung der Renten aussieht. Der finanzielle Spielraum für sozialpolitische Vorhaben dürfte allerdings enorm schrumpfen.

Eine Kapitalrücklage soll die Rentenkasse stützen

Auf Wunsch der FDP hatte die Ampel beschlossen, dass die Rentenkasse eine Kapitalrücklage von zehn Milliarden Euro bekommt. Das soll die Rente „enkelfit“ machen, wie die Liberalen meinen, und sowohl das Rentenniveau wie den Rentenbeitrag der Arbeitnehmer langfristig stabilisieren. Ob Berlin die zehn Milliarden Euro aufbringt, lässt sich noch nicht sagen. Im Etatentwurf von Finanzminister Christian Lindner (FDP) für 2022 stehen sie jedenfalls nicht.