Rentendebatte bei „Hart aber fair“: „Wir steuern auf einen Eisberg zu“

Der junge CDU-Abgeordnete Johannes Volkmann bekräftigt in der ARD seine Blockadedrohung fürs Rentenpaket der Bundesregierung.
Fällt es der älteren Generation leichter, ihre politischen Interessen in Deutschland durchzusetzen? Gleich zu Anfang der ARD-Talkrunde „Hart aber fair“ zum Thema „Ist die Rente unbezahlbar“ kam auf diese Frage von Moderator Louis Klamroth eine klare Bestätigung von der Wissenschaft: Ja, behauptete Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). 59 Prozent der Wähler seien über 50 Jahre alt, 30 Prozent seien unter 30 Jahren. Und die Bundesregierung habe das im Blick. „Sie macht eine Politik für die Älteren.