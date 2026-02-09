Rente: Wie die Grundrente bei den Betroffenen wirkt

Vor fünf Jahren wurde sie nach langem Streit zwischen Union und SPD eingeführt: die Grundrente. Nun zieht die Regierung Bilanz.
Berlin - Mit einer Grundrente von durchschnittlich 97 Euro im Monat hat der Staat zuletzt mehr als einer Million Menschen in Deutschland das Alterseinkommen aufgebessert. Das zeigt eine Untersuchung der Universität Regensburg für die Bundesregierung. Der Bericht liegt der Deutschen Presse-Agentur vor. Die Studie zeige, dass die Grundrente "zielgerichtet" bei den Menschen ankomme, sagte Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) der dpa.