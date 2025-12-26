Rente: Was kommt 2026 auf Rentner und Beitragszahler zu?

Womit müssen Rentner und Beitragszahler im neuen Jahr rechnen? Einige Änderungen sind lange diskutiert worden, andere stehen eher im rentenpolitischen Kleingedruckten.
Berlin - Über Wochen beherrschte das Ringen um das schwarz-rote Rentenpaket die innenpolitische Debatte. Mit dem Jahreswechsel treten weite Teile davon nun in Kraft. Dennoch dürfte auch im neuen Jahr nicht weniger als im alten über die Rente geredet und gestritten werden – eher noch mehr. Daneben ändern sich geräuschlos einige Größen für Menschen, die in Rente gehen oder in Rente sind. Das hat Auswirkungen im Geldbeutel und womöglich auf die konkrete Lebensplanung der Betroffenen.