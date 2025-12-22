Eine Reform tritt an Neujahr in Kraft, die nächste ist angekündigt. Doch was ist mit denen, die nur kleine Renten haben? Wie viel bekommen sie? Ein Gewerkschaftschef hat nachgerechnet.
Berlin - Die Renten von Millionen Menschen in Deutschland sind nach Einschätzung von Verdi-Chef Frank Werneke so gering, dass die nun beschlossene Stabilisierung des Rentenniveaus für viele nicht ausreicht. Rentnerinnen und Rentner bekämen nach einem ganzen Arbeitsleben mit Vollzeit oft nur Renten von 1.200, 1.300 Euro, sagte Werneke in einem Videointerview der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Mit Phasen von Teilzeit seien es oft unter 1.000 Euro - gerade bei vielen Frauen.