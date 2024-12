Rente: Union will Frühstart für private Altersvorsorge

Union will "Frühstart" für private Altersvorsorge

Finanzielle Sicherheit für das Alter ist für viele ein wichtiges Thema. CDU und CSU wollen neben der Rente ein weiteres Standbein deutlich stärken - und zwar schon beginnend mit der Schulzeit.









Berlin - Die Union will einen breiten Durchbruch für mehr private Altersvorsorge erreichen und deshalb schon für Kinder eine staatlich geförderte "Frühstart-Rente" aufbauen. Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) sagte der Deutschen Presse-Agentur, es sei einfach zu vermitteln: "Fangt früh an mit kleinen Beträgen und lasst sie lange liegen." Dies sorge dafür, dass man im Alter ein vernünftiges finanzielles Polster habe. Im Programm für die Bundestagswahl schlagen CDU und CSU vor, dass jedes Kind zwischen sechs und 18 Jahren jeden Monat zehn Euro in ein eigenes Kapitalmarktdepot als "Startvermögen" eingezahlt bekommen soll.