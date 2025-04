Zur Hauptversammlung der Spielvereinigung (Spvgg) Freudenstadt, über die in einer Pressemitteilung berichtet wird, waren rund 100 Mitglieder gekommen.

Narcis Nahodovic, Vorstand Jugend, warf einen Blick zurück auf die Erfolge der Spvgg und der SGM Freudenstadt, die ab der D-Jugend die Vereine SV Dietersweiler, SV Wittlensweiler und Spvgg Freudenstadt vereint.

Er hob den Aufstieg der C1 in die Verbandsstaffel hervor, die aktuell um den Klassenerhalt kämpft. Außerdem wurde die B1 Bezirkspokalsieger und ist nun Tabellenführer in der Regionenstaffel. Die D1 holte den Sieg bei der VR-Talentiade, und die A1 steht auf dem zweiten Platz in ihrer Regionenstaffel. Auch die zweiten und dritten Mannschaften konnten in ihren Ligen ansprechende Ergebnisse erzielen, heißt es weiter.

Die Grenze des Machbaren

Mehr als 270 Jugendspieler werden aktuell von knapp 40 Trainern und Betreuern angeleitet, was die Verantwortlichen in puncto Platzbelegung an die Grenze des Machbaren bringe, jedoch auch zeige, welche soziale Verantwortung die Jugendarbeit übernimmt.

Dominic Neubert, sportlicher Leiter der Aktiven, stellte die Entwicklung der beiden Herrenmannschaften vor. Die erste Mannschaft landete in der vergangenen Saison auf dem zweiten Platz und führe derzeit die Tabelle der neu zusammengestellten Bezirksliga an. Die U 23 schloss die Saison auf dem siebten Platz in der Kreisliga A ab und kämpfe diese Saison um einen stabilen Mittelfeldplatz.

Simon Schau zieht sich zurück

Für die kommende Runde verkündete Dominic Neubert, dass Elvedin Djekic und Michael Schmelzle als Trainer und Michél Höck als Torwarttrainer weitermachen werden. Simon Schau wird sich zurückziehen. Das Trainerteam der ersten Mannschaft wird durch Sergej Steblau komplettiert, der aktuell noch die A-Jugend trainiert.

Die neue Vorstandschaft mit Oberbürgermeister Adrian Sonder Foto: Pascal Fahrner

Michael Müller, Vorstand Finanzen, sorgte für Raunen im Saal als er in der Bilanz eine Nachzahlung in Höhe von 15 000 Euro Körperschaftssteuer aufführte.

Dietmar Fritsch, Vorstand Immobilien und Sachanlagen, hob hervor, dass weitere dringend notwendige Renovierungsarbeiten anstünden und neben finanziellen Mitteln auch die Unterstützung der Mitglieder in Form von Arbeitsstunden erforderlich sei.

Erhöhung der Beiträge

Nach den Verabschiedungen der scheidenden Vorstände Rainer Finkbeiner, Michael Müller und Marcus De Noni sowie Tobias Sturhahn als Beisitzer wurde mit Spannung der Tagesordnungspunkt „Anpassung der Mitgliedsbeiträge“ erwartet. Der Vorstand hatte im Vorfeld überlegt, wie die benötigten Mittel mit zumutbaren Erhöhungen in Einklang gebracht werden können. Anhand von Vergleichen mit anderen Ausgaben und Sportarten gelang es dem Vortragenden Narcis Nahodovic, die Mitglieder von der Erhöhung zu überzeugen. Die Änderung wurde mit deutlicher Mehrheit akzeptiert.

Rainer Finkbeiner, Adrian Sonder und Julian Osswald (von links) Foto: Pascal Fahrner

Als besondere Anerkennung für ihr jahrzehntelanges Engagement in verschiedenen Funktionen der Vereinsführung wurden Roland Spöhr und Rainer Finkbeiner zu Ehrenvorstandssprechern ernannt.

Der neue Vorstand setzt sich zusammen aus Narcis Nahodovic, Tom Anger, Christian Beilharz, Dietmar Fritsch, Sven Maywurm, Dominic Neubert, Renate Schau, Klaus Armbruster, Pascal Fahrner und Svenja Bertiller.

20 Jahre

Nico Anger, Fabian Armbruster, Nico Bertiller, Radion Eckert, Danuta Finkbeiner, Larissa Finkbeiner, Lukas Finkbeiner, Tomislav Gelo, Kevin Hug, Manuel Hug und Marc Worm

40 Jahre

Peter Henne und Jürgen Schulzke

50 Jahre

Gerd Eberle, Herbert Igel, Walter Just, Stefan Kaiser und Michael Kast

60 Jahre

Harry Kläger, Horst Schorer und Roland Spöhr

70 Jahre

Klaus Nübel, Otto Vögele und Manfred Wälde