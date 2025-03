Kirche in Sulzau strahlt in neuem Glanz

1 Gemeinsam freuen sich Pfarrer Weber, die Ministranten und der Sulzauer Kirchengemeinderat über die erfolgreiche Innenrennovation der Kirche. Foto: Katholische Kirche

Nach den Renovierungsarbeiten ist das Gotteshaus in Sulzau mit einem feierlichen Gottesdienst wiedereröffnet worden.









Die katholische St. Georgskirche in Sulzau erstrahlt in neuem Glanz. Am vergangenen Sonntag wurde die Kirche mit einem feierlichen Gottesdienst wieder eröffnet. Fresken, Skulpturen und der Altar stahlen wieder neu.