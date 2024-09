Renovierungen in VS: An den Schulen tut sich etwas

Renovierungen in VS

1 An den Schulen in VS wird fleißig saniert, so wie hier an der Gartenschule in Schwenningen. Foto: Daniela Schneider

Viele Schulen in Villingen-Schwenningen bedürfen einer Renovierung. Sei es eine Grundsanierung, ein Anbau oder auch Brandschutz, hier gibt es viel zu tun. Auch im Haushalt sind einige dieser Projekte verankert. Unsere Redaktion erkundete sich, was über die Sommerpause alles gemacht wurde. Hier ein Überblick.









Die Sommerferien sind der perfekte Zeitraum, um umfassende Sanierungen und Baumaßnahmen an den Schulen vorzunehmen. Denn sechseinhalb Wochen rennen hier keine Schüler durch die Flure. Zum Schuljahresbeginn hat sich also einiges geändert. Unsere Redaktion erkundigte sich nach dem aktuellen Stand an den Schulen in Villingen-Schwenningen.