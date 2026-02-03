Renovierung in Rottweil: Betten Hugger – ein Traditionsgeschäft geht optimistisch in die Zukunft

Seit mehr als 150 Jahren gibt es Betten Hugger in Rottweil. Magnus Hugger investiert erneut, um das Geschäft fit für die Zukunft zu machen. Wir haben mit ihm gesprochen.
Der jüdische „Allround-Händler“ Adolf Degginger hatte mit seiner Hemdenfabrik seinerzeit den Grundstein für das Fachgeschäft gelegt, das seinen Hauptsitz mittlerweile in der Hochbrücktorstraße hat. Über die Jahrzehnte hatte der Betrieb immer wieder mit den Anforderungen der jeweiligen Zeit zu kämpfen, musste sich immer wieder anpassen und neu erfinden, um zu bestehen. Und das erfolgreich.