Renovierung in Rottweil: Betten Hugger – ein Traditionsgeschäft geht optimistisch in die Zukunft

Seit mehr als 150 Jahren gibt es Betten Hugger in Rottweil. Magnus Hugger investiert erneut, um das Geschäft fit für die Zukunft zu machen. Wir haben mit ihm gesprochen.

Der jüdische „Allround-Händler“ Adolf Degginger hatte mit seiner Hemdenfabrik seinerzeit den Grundstein für das Fachgeschäft gelegt, das seinen Hauptsitz mittlerweile in der Hochbrücktorstraße hat. Über die Jahrzehnte hatte der Betrieb immer wieder mit den Anforderungen der jeweiligen Zeit zu kämpfen, musste sich immer wieder anpassen und neu erfinden, um zu bestehen. Und das erfolgreich.

Und um perfekt für die Zukunft aufgestellt zu sein, stehen jetzt Renovierungsarbeiten an. „Noch diese Woche läuft der Räumungsverkauf. In der zweiten Märzwoche wollen wir dann im besten Fall wieder eröffnen“, informiert Magnus Hugger.

Dass es derzeit heftigen Unmut von Seiten der Kunden bezüglich des Parkens gibt, demnächst die Großbaustelle am Friedrichsplatz beginnt, die Kundenfrequenz in den Innenstädten – übrigens nicht nur in Rottweil – rückläufig, und die Kaufzurückhaltung deutlich spürbar ist, durch all das lässt sich der Geschäftsmann nicht beirren. „Gerade wenn es so ist, dann muss man sich für die Zukunft gut aufstellen, auch im Hinblick auf die Hängebrücke und die Landesgartenschau.

Geschäft über drei Stockwerke jetzt barrierefrei

Das Fachgeschäft, das sich über drei Stockwerke erstreckt, ist durch den Aufzug barrierefrei erschlossen. Ein echter Vorteil, wie Hugger anmerkt, der das Geschäft mit Unterstützung seiner Schwester Christine Orawetz bereits in der dritten Generation führt. Bei der Renovierung soll der Bodenbelag erneuert und die Beleuchtung auf zeitgemäße und vor allem energiesparende LED-Technik umgestellt werden.

Erfolgreiche Anpassung des Sortiments

Dass sich das Konsumverhalten seit Ende der Pandemie deutlich verändert habe und noch immer verändere, auch das schreckt Magnus Hugger nicht. „Man muss sich anpassen. Aber das musste man immer“, sagt er mit Blick auf das Sortiment. Statt selbstgenähter Hemden oder Kittelschürzen liegen die Trends heute bei Frottierwaren unter anderem auch für Kinder, Bettwäsche aller Art, Wohntextilien, Bettdecken und Kopfkissen sowie Matratzen. Die bisherige Sortimentsstruktur wird auch nach der Renovierung erhalten bleiben.