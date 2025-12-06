Renntechnik trifft Ausbildung: Darum profitiert das Formula-Student-Team vom Know-how der Kinzigtäler Azubis

Das Rennteam der Universität Stuttgart besucht am Mittwoch die Beruflichen Schulen Wolfach. Die Studenten führten ihren aktuellen Boliden X0711-2 vor.
Auch wenn er auf dem Schulhof nur geschoben wurde: Mit ihrem aktuellen Formel-Student-Boliden X0711-2 legten die Mitglieder des Rennteams der Universität Stuttgart am Mittwoch an den Beruflichen Schulen Wolfach einen großen Auftritt hin. Und mit ihnen fünf Auszubildende von Grieshaber Präzision, die mit ihrer Arbeit einen wesentlichen Beitrag geleistet haben.