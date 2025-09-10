Rennsonntag in Sulz: Als 4000 Zuschauer den Sulzer Stadtkurs säumten

Am 10. September 1950 startet der VfR Sulz am ehemaligen Steinbruch an der Vöhringer Straße ein Seifenkistenrennen, bei dem sogar Motoren schnurren dürfen.
Was Monaco und Sulz verbindet? Möglicherweise vieles. Ganz sicher aber, dass in beiden Städten vor 75 Jahren das Rennfieber grassierte. Zwar war der Erfolg im Neckartal nicht so nachhaltig wie auf dem Stadtkurs an der Côte d’Azur, doch wird dieser Tage wieder an das legendäre Seifenkistenrennen erinnert, das am heutigen Mittwoch vor exakt 75 Jahren ausgetragen wurde.