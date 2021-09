1 Das 20. Entenrennen findet an diesem Samstag, 25. September, ab 11.30 Uhr, auf der Brigach in Villingen statt. Foto: RT76

Das Jubiläums-Entenrennen des Round Table 76 steigt an diesem Samstag, 25. September.















Villingen-Schwenningen - Startschuss ist um 11.30 Uhr an der Brigach-Brücke am Inselparkhaus in Villingen. Preisverleihung ist ab 13 Uhr an der Brigach-Brücke gegenüber dem Bahnhof.

Das Entenrennen des Round Table 76 Villingen-Schwenningen ist für den guten Zweck und findet seit dem Jahr 2000 auf der Brigach in Villingen statt. Rund 7000 quietsch-gelbe Gummienten liefern sich ein Rennen von der Inselbrücke bis ans Brigachufer am Bahnhof.

"Das 20-jährige Jubiläumsrennen konnte letztes Jahr leider nicht stattfinden, aber dafür freuen sich die Mitglieder des RT 76 umso mehr auf das anstehende Rennen in diesem Jahr und haben sich mit der neuen Kultente, ein Citroen 2CV Baujahr 1989, ganz besondere Unterstützung geholt", heißt es in einer Mitteilung. Die schnellsten Gummienten werden unter den Augen der zahlreichen Zuschauer sowie eines achtsamen Notars herausgefischt und deren Losnummer ermittelt. Ein Los kostet 2,50 Euro. Damit gibt es die Chance auf einen von über 100 attraktiven Preisen, so der Round Table. "Als Hauptgewinn winkt ein Familienwochenende im Europa-Park, das den Parkeintritt für zwei Tage und eine Übernachtung beinhaltet".

"In gewohnter Round-Table-Manier werden mit dem Erlös natürlich gemeinnützige Projekte in der Region unterstützt. Dieses Jahr gehen die Spenden zu Gunsten verschiedener Projekte im Bereich Kunst, Kultur und Ehrenamt in unserer Region. Hier zu nennen sind zum einen das Jugendförderungswerk Villingen-Schwenningen und zum anderen die Fachstelle Frühe Hilfen", informiert der RT 76.