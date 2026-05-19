Rennen um Mandate: SPD im Kreis Lörrach – Industrie, Klimaschutz und Arbeit im Fokus

Bei der Kreismitgliederversammlung der SPD stellten die Kandidaten für den SPD-Landesvorstand ihre politischen Ziele vor.

Der Lörracher Politiker Jonas Hoffmann wollte als Schatzmeister im Landesvorstand kandidieren. Nach dem extremen Stimmenverlust bei der Landtagswahl im März will sich die SPD neu ausrichten. Dies betonten alle Kandidaten für den Landesvorsitz. Die Landes-SPD brauche „ein klares Profil“ statt des „donnernden Sowohl als auch“, das sie bisher als Volkspartei ausgezeichnet habe, sagte Dorothea Kliche-Behnke, Landtagsabgeordnete und Mitglied im SPD-Vorstand.

Außer ihr kandidieren noch Carsten Lotz, Autor, Dozent und früherer McKinseyberater, sowie das Duo Isabel Cademartori, Bundestagsabgeordnete aus Mannheim und Robin Mesarosch, früherer Bundestagsabgeordneter.

Hoffmann will im Landesvorstand bleiben

Die SPD hatte bei der Landtagswahl im März nur 5,5 Prozent der Stimmen und damit nur zehn Sitze im Landtag erhalten. Jonas Hoffmann, der bislang für den Wahlkreis Lörrach im Landtag saß, erhielt mit Listenplatz elf keinen Sitz. Aktiv ist Hoffmann nach wie vor im Kreistag, als Beisitzer im Kreis- und im Landesvorstand.

Nun will der Politiker für das Amt des Schatzmeisters im Landesvorstand kandidieren. So könne er den Wahlkreis wenigstens über die Partei in Stuttgart vertreten, hieß es. Die Kreismitgliederversammlung stimmte geschlossen einem Antrag für seine Kandidatur zu.

Baden-Württemberg ist ein Industrieland. Darin waren sich alle Kandidaten für den Landesvorsitz einig. Einig waren sie sich auch, dass die Politik für Industrie und die Zukunft der Arbeit zusammen gehören.

Damit Arbeitsplätze nicht abgebaut werden

Dorothea Kliche-Behnke sprach vom „Respekt vor der Arbeit“, von Tarifverträgen und Betriebsräten. Als Landesvorsitzende der SPD wolle sie ein Netzwerk für Betriebsräte gründen. Kliche-Behnke und Cademartori machten Vorschläge, um die Abwanderung von Zukunftstechnologie und von Arbeitsplätzen zu verhindern: Kliche-Behnke nannte zwei Beispiele: Das Batteriewerk Cellforce, das die Firma Porsche nach nur drei Jahren wieder schließen will. Den Impfstoffhersteller Biontec, der sich aus Deutschland zurückziehen und auch den Standort des aufgekauften Konkurrenten Curevac in Tübingen schließen will.

Die SPD würde Subventionen nur bei Arbeitsplatzgarantie befürworten, sagte sie. Klimapolitik gehöre zur „DNA der SPD“, formulierte Cademartori vom Bewerberduo. Sie erinnerte an den früheren SPD-Bundestagsabgeordneten Hermann Scheer, der schon vor Jahrzehnten für Solarstrom und erneuerbare Energie kämpfte. Klimaschutz müsse aber auch für normalverdienende Mieter bezahlbar sein.

In der Autoindustrie sah ihr Kollege Robin Mesarosch offensichtlich keine Zukunft. Er sprach von menschenleeren Produktionshallen und nannte Cem Özdemirs Satz, das nächste Elektroauto müsse aus Baden-Württemberg kommen, auch angesichts der Konkurrenz aus China „blöd“. Er wollte vielmehr das Handwerk fördern, weil es dort die meisten Arbeitsplätze gebe. Bis Mitte Juni können die SPD-Mitglieder nun in einer Umfrage für eine der drei Kandidaturen votieren. Die Kandidatur mit den meisten Stimmen stellt sich dann auf dem Parteitag im Juni zur Wahl für den Vorsitz der Landes-SPD.

Die Mitglieder stellen Fragen

Wie die SPD die Kommunen finanziell stärken wolle, fragte Peter Ulrich, SPD-Gemeinderat aus Schopfheim und Ortsvorsteher in Kürnberg. In Schopfheim gebe es aktuell harte Diskussionen um das Schwimmbad, in seinem Dorf sei eine marode Straße gesperrt: Das erzeugt bei den Bürgern Frust.

Zwischen Land und Kommunen müsse das Geld zugunsten der Kommunen umverteilt werden, entgegnete Carsten Lotz. Bildung und Sozialstaat bewerteten die Kandidierenden als Chance zum Aufstieg und als Sicherheit für die Menschen, gerade in Baden-Württemberg als Bundesland mit den zweithöchsten Lebenshaltungskosten.

Senioren sollen besser einbezogen werden

Etliche Mitglieder verlangten, dass aktive Senioren in die Parteiarbeit der SPD besser einbezogen werden und dass ihr Engagement für das Allgemeinwohl gewürdigt wird. Eine Frau fragte, wie die SPD den Schwund junger Mitglieder stoppen will. Als Teil des Vorstandsduos wolle er pro Woche zwei Tage unterwegs sein und Mitstreiter werben, gerade auch als Kandidaten für die Kommunalwahl in 2029, erklärte Mesarosch. Vor allem die 20 bis 50-Jährigen mit ihrer Expertise wolle er gewinnen.