Rennen um Mandate: SPD im Kreis Lörrach – Industrie, Klimaschutz und Arbeit im Fokus

Bei der Kreismitgliederversammlung der SPD stellten die Kandidaten für den SPD-Landesvorstand ihre politischen Ziele vor.
Der Lörracher Politiker Jonas Hoffmann wollte als Schatzmeister im Landesvorstand kandidieren. Nach dem extremen Stimmenverlust bei der Landtagswahl im März will sich die SPD neu ausrichten. Dies betonten alle Kandidaten für den Landesvorsitz. Die Landes-SPD brauche „ein klares Profil“ statt des „donnernden Sowohl als auch“, das sie bisher als Volkspartei ausgezeichnet habe, sagte Dorothea Kliche-Behnke, Landtagsabgeordnete und Mitglied im SPD-Vorstand.