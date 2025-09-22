Rennen in Aserbaidschan: Nach Ferrari-Frust von Baku: Nachtfahrt für Formel-1-Stars

Wenn Carlos Sainz den Taxifahrer für einen Ferrari-Piloten spielt, muss einiges schiefgegangen sein. Immerhin: Im Gegensatz zu Lewis Hamilton hatte Charles Leclerc doch noch etwas zu lachen.
Baku - Nicht mal die Heimreise klappte bei Charles Leclerc. Per Video meldete sich der Ferrari-Pilot vom Beifahrersitz eines Miet-Vans. "Nach einem sehr schweren Wochenende in Baku dachte ich, es könnte nicht noch schlimmer werden", sagte der Formel-1-Star bei der Fahrt durch die Nacht und schwenkte zur Seite. Dort saß breit grinsend ausgerechnet Williams-Pilot Carlos Sainz am Steuer.