Rennaction im Kino?: Die Leiden eines Formel-1-Fans in Lahr – und eine praktische Lösung

Unser Autor, großer Formel-1-Fan, schreibt über fehlende Motorsport-Begeisterung – und was man vielleicht vor Ort dagegen tun kann.
Als Formel-1-Fan hat man es heutzutage nicht leicht. Seine Helden live zu sehen ist fast unmöglich, doch noch schwerer ist es, Mitmenschen zu finden, die die gleiche Begeisterung für die Königsklasse des Motorsports zeigen. „Früher habe ich jeden Sonntag zugeschaut, aber inzwischen finde ich es langweilig und es kommt ja gar nicht mehr im Fernsehen“, ist die Standard-Antwort, die ich zu hören bekomme, wenn ich vom neuesten Grand Prix schwärme. Und jedes Mal blutet mir das Herz.