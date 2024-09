Renitenztheater Stuttgart: Thomas Freitag kommt zum Heimspiel

1 Thomas Freitag sucht die Zukunft. Foto: Pepijn Vlasman

Hier hat seine Karriere begonnen. Im Renitenz-Theater stand Thomas Freitag erstmals auf der Bühne. Nach Gert Fröbe übrigens. Mittlerweile macht er seit 50 Jahren Kabarett. Und kehrt nach Stuttgart zurück.









Wir räumen das gleich am Anfang ab. Thomas Freitag (74) kann noch parodieren. Am Telefon lässt er Franz-Josef Strauß aufleben. Und ja, am heutigen Mittwoch im Renitenz-Theater wird er neben Aktuellem und Auszügen seiner Biografie auch Kostproben dieses Könnens geben. So dankbar er für dieses Talent ist, das sein „Türöffner“ war, er ist halt mehr als Strauß, Brandt, oder Kohl; nämlich Thomas Freitag, Produzent, Autor, Schauspieler und Kabarettist.