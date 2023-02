1 Viel Arbeit steckt im Feuerwehrgerätehaus in der Herrenstraße in Renfrizhausen. Foto: Schwind

Viel Arbeit und Zeit steckten die Mitglieder der Feuerwehrabteilung Renfrizhausen in ihr Feuerwehrgerätehaus.









Hauptsächlich wurden Reparaturen an der Fassade, im Bereich des Fahrzeugtors und in der Fahrzeughalle selbst durchgeführt.

Nachdem die Decke zum Dachboden im Jahr 2019 umgebaut wurde, sei der penetrante Gestank bis heute fern geblieben, berichtete der Renfrizhauser Abteilungskommandant Christopher Tamelun bei der jüngsten Hauptversammlung.

Nebenraum wird umgebaut

Im Moment beschäftigt sich die Feuerwehrabteilung Renfrizhausen in Eigenleistung und mit der Unterstützung der Stadt Sulz mit dem Umbau des Nebenraums, der bislang als Scheunenteil diente. So wurde das Fundament des Scheunenteils und der hinteren Wand in Beton ausgeführt.

Nun fehlen noch wenige Maurerarbeiten, dann geht ein langgehegter Wunsch der Renfrizhauser Abteilungswehr in Erfüllung, und aus dem trostlosen dunklen Scheunenteil wird ein heller nutzbarer Raum.

Jetzt soll dann noch das morsche Holzgebilde von Tor durch ein neues Rolltor ersetzt werden. Da Vögel mehrere faustgroße Löcher in der Fassade verursacht haben, müssen diese noch repariert werden.

Bald im 21. Jahrhundert angekommen?

In Eigenleistung wurde am Turm des Gerätehauses eine Antenne für den Digitalfunk installiert und das Antennenkabel durch das Gerätehaus verlegt. Im gleichen Zuge wurde die Feststation des neuen Funkgerätes angeschlossen und so die Basis für die Einführung der neuen Digitaltechnik geschaffen.

Leider habe das Gerätehaus immer noch kein Telefon- und auch keinen Internetanschluss, bedauerte Tamelun. Allerdings kämen positive Zeichen von der Stadt Sulz. „Somit kann ich hoffentlich bei der nächsten Hauptversammlung berichten, dass unser Gerätehaus im Jahr 2024 im 21. Jahrhundert angekommen ist”, so der Renfrizhauser Abteilungskommandant.

Schon bei der Hauptversammlung 2013 war berichtet worden, dass der nicht mehr zeitgemäße Lehmboden gerichtet werden sollte, nachdem man sich zunächst der einsturzgefährdeten Wand zur Nachbarin gewidmet hatte. Nun sehe man endlich Licht am Ende des Tunnels. Stück für Stück, oftmals mit etwas Geduld und Nachdruck, habe man daran gearbeitet, einen gut nutzbaren Standort in Renfrizhausen zu erhalten, berichtete der Abteilungskommandant.