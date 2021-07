2 Die leerstehende Kochsche Hütte am Schlossberg soll abgerissen werden, um einer für die hiesige Kulturlandschaft typischen Wiese Platz zu machen.Foto: Beyer Foto: Schwarzwälder Bote

Umwelt: Stadt plant diverse Renaturierungen / Ausgestorbene Orchidee könnte auf den Schlossberg zurückkehren

Die Kochsche Hütte am Schlossberg soll abgerissen und das Gelände renaturiert werden. Auch das bisher als Flüchtlingsunterkunft genutzte Haus Waldeck soll einem Wiederhergestellen Bachlauf Platz machen. Und nebenbei will man in Nagold auch noch eine alte Orchideenart wieder ansiedeln.

Nagold. Spitzels Knabenkraut ist der Name der violett blühenden und in Mitteleuropa äußerst seltenen Orchideenart, die mittlerweile in Deutschland gänzlich ausgestorben ist. In Österreich sind nur noch zwei Standorte bekannt. Selbst vor über 100 Jahren war die Pflanze in Deutschland schon sehr selten. Historisch nachgewiesen ist nur ein einziger Standort, nämlich der Nagolder Schlossberg. Im Jahre 1845 soll die Orchidee hier noch geblüht haben, bevor sie schließlich auch von dort verschwand. Doch geht es nach den kühnen Plänen der Stadtverwaltung, soll die Orchidee wieder an den Schlossberg zurückkehren.

Denn dort wird voraussichtlich noch diesen Herbst oder Winter die sogenannte Kochsche Hütte abgerissen – ein leerstehendes Ferienhaus direkt über dem Badepark. An dessen Stelle soll eine Wiese entstehen, wie sie für die hiesige Kulturlandschaft typisch ist. Damit das gelingt, darf die Fläche nicht gänzlich verwildern, sondern muss extensiv gepflegt werden.

"Wenn wir die Fläche der Natur überlassen, wird sie zum Wald", erklärt Hagen Harwardt, der Leiter des Sachgebiets Grünplanung bei der Stadt Nagold. Auch aus ökologischer Sicht wäre das nicht sinnvoll, meint Harwardt, denn dadurch würden viele der für die Wiesenlandschaft typischen Pflanzen und Tiere verdrängt.

Auch eine Weidefläche wäre möglich

Noch ist aber offen, ob tatsächlich Mitarbeiter der Stadt einmal im Jahr mit Mähmaschinen anrücken müssen, oder das Gebiet als Weidefläche genutzt wird. "Vielleicht ist da etwas mit Schäfern möglich", hofft Harwardt.

Unklar ist auch, ob der Plan, das Knabenkraut hier wieder anzusiedeln, wirklich gelingen kann. Derzeit berät sich die Stadtverwaltung noch mit einem Biologen. "Erst müssen wir herausfinden, was der Grund dafür war, dass die Orchidee hier verschwunden ist", erklärt Harwardt. Mit diesem Wissen könnte man dann die richtigen Bedingungen schaffen, damit die Pflanze gedeihen kann.

Ein weiteres Renaturierungsprojekt will die Stadt nahe der Herrenberger Straße angehen. Denn dort soll das Haus Waldeck, das bisher als Flüchtlingsunterkunft diente, abgerissen werden. Nur der angrenzende Neubau bleibt vorerst stehen.

Der in der Nähe verlaufende Kreuzertalbach soll dann in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt werden. "Der Bach soll wieder mäandern und wird der Natur überlassen, wie eine grüne Zunge, die bis an den Stadtrand reicht", erläutert Oberbürgermeister Jürgen Großmann die Idee.

Wann mit den Arbeiten begonnen wird, ist derzeit noch unklar. Denn zuvor sind noch einige bautechnische Fragen zu klären. Beispielsweise hängt der Neubau noch an der Heizung des Altbaus, welcher abgerissen werden soll. "Der kann vermutlich erst nächstes Jahr abgebrochen werden", schätzt Harwardt.

Doch auch innerhalb der Stadt ist grüntechnisch einiges geplant. So werden auf dem Longwy-Platz mobile Blumenkübel aufgestellt, die gleichzeitig als Sitzgelegenheit dienen sollen. "Die haben eine breite Krempe, auf die man sich draufsetzen kann", erklärt Harwardt.

Auch will die Stadt verstärkt sogenannte Wechselflorbeete durch Staudenbeete ersetzen. Letztere hatten vor einem Monat zu einer kurzen aber hitzigen Kontroverse geführt. Denn die neuen Beete werden mit einer Granulatschicht aus vulkanischem Gestein abgedeckt und erinnern daher auf den ersten Blick an die mittlerweile verbotenen Schottergärten. Erst mit zunehmendem Wachstum der Stauden entwickeln die Pflanzungen ihre volle Pracht.

"Die Gärtner gelangen an ihre Grenzen"

Der große Vorteil der Staudenpflanzungen ist, dass sie pflegeleichter sind. "Die Gärtner gelangen an ihre Grenzen", berichtet Harwardt. Denn die Blumen in den Wechselflorbeeten werden meist ausgetauscht, nachdem sie verblüht sind. Zweimal im Jahr müssen daher neue Blumen gesetzt werden.

"Es ist ökonomisch und ökologisch fragwürdig, die Blumen drei Monate nach dem Einpflanzen wieder auszureißen und wegzuschmeißen", argumentiert Harwardt. Ganz anders die Stauden: "Die bleiben 15 Jahre im Boden und müssen nicht ausgetauscht werden."

Doch der große Nachteil der Wechselbepflanzung ist auch ihr größter Vorteil: Denn das ständige Setzen neuer Blumen bietet auch immer neue Gestaltungsmöglichkeiten. Besonders charakteristische Wechselflorbeete wie das gepflanzte Stadtwappen sollen daher erhalten bleiben.