Renate Breuning aus VS Als Gegnerin der Frauenquote einst bundesweit im Gespräch

Umso niederschmetternder empfand sie Ende 2012 die Ablehnung des zentralen Rathauses durch einen Bürgerentscheid.

In Limburg an der Lahn geboren, wuchs Renate Breuning in einer großen Familie auf, studierte in Gießen Mathematik und Physik für das Lehramt für Haupt- und Realschule und lernte dabei ihren späteren Mann Peter, ebenfalls Lehrer, kennen. Aufgrund der hessischen Schulpolitik damals zog es das Pädagogenpaar nach Baden-Württemberg.

Ihre persönliche Erfahrung als Lehrkraft an einer inte­grierten Gesamtschule hatte Renate Breuning zur erklärten Gegnerin des gemeinsamen Lernens gemacht. "Jeder Schüler muss die gleichen Chancen haben, aber nicht jeder kann alle Chancen gleichermaßen nutzen", lautet bis heute ihre Überzeugung.

Ihren Weg in die Kommunalpolitik fand sie als junge Mutter von zwei kleinen Kindern, mit denen sie damals gerne das Hallenbad besuchte. Ihrem Unmut darüber, dass am einzigen Warmbadetag aufgrund des "Frauenbadens" keine Kinder zugelassen waren, machte sie in ihrem ersten Leserbrief Luft. Es folgte ein erfolgreiches Engagement zum Bau eines Kindergartens in der Hammerhalde und später auch dessen baulicher Erweiterung, das 1979 das Interesse der örtlichen Parteien weckte.

Grundsätzlich konservativ eingestellt, gab Renate Breuning seinerzeit dem Werben der Christdemokraten nach und kandidierte erstmals für dem Gemeinderat. 1994, im dritten Anlauf und nach einer Erziehungspause, klappte es. Da war sie bereits in die Partei eingetreten und sogar Stadtverbandsvorsitzende.

Nach fünf Legislaturperioden zog sie einen Schlussstrich. "Niemand ist unersetzlich", sagt sie und unterstellt, "mit Verlaub", dass nur Frauen so denken. Dabei traut sie Frauen allemal zu, genauso erfolgreich wie Männer zu sein. Und: "Dazu braucht es keine Quote".

Gegnerin der Frauenquote

Als erklärte Gegnerin der Frauenquote fiel sie gleich zu Beginn ihrer kommunalpolitischen Karriere sogar bundesweit auf. Bei einem CDU-Bundesparteitag durfte sie ihren Standpunkt vertreten und wurde danach prompt in die SAT.1-Fernsehsendung "Talk am Turm" eingeladen, wo sie unter anderen neben Heiner Geissler und der Frauenrechtlerin Alice Schwarzer "keine schlechte Figur" machte, wie sie rückgemeldet bekam.

Angst vor Kritik kennt Renate Breuning nicht. So würde sie auch heute noch gegen die Verlegung von Stolpersteinen stimmen und gegen das Verbrennungsverbot für private Kamine. Und sie würde wohl bis heute kein Tablet für die Ratsunterlagen nutzen, weil "man mit Papier besser arbeiten kann", wie sie findet. Auch ein Smartphone habe sie lange nicht gehabt. Das hat sich inzwischen allerdings geändert. "Ein Zeitfresser, ja, aber mein liebstes Spielzeug", gibt sie lächelnd zu.

Als "politisch denkender Mensch", einst Klassensprecherin und später Elternbeirätin, kann und mag sie mit ihrer Meinung nicht hinter dem Berg halten. Gleichwohl ist sie in der Coronapandemie froh, Verantwortung los zu sein. "Ich beneide meine ­Kollegen nicht", sagt sie. Schon unter normalen Umständen sei es unmöglich, es jedem Bürger – "und dem Regierungspräsidium" – Recht zu machen. Dabei verweist sie auf das schwer verdauliche Thema städtischer Haushalt.

Wenn sie sich öffentlich äußere, dann "spontan, aber überlegt". Den Seitenhieb auf die SPD, die im Land fünf Jahre lang Zeit hatte, die Kita-Gebühren abzuschaffen, es aber nicht getan habe, kann sie sich im Gespräch nicht verkneifen. Dabei fände auch sie Studiengebühren gerechter als Kosten für die kindliche Frühbildung.

Renate Breuning hat ihren Teil zum bürgerschaftlichen Engagement beigetragen. "Ich kann sehr gut auch faul sein", sagt sie. Oder sie spielt mit ihrem Mann Sudoku um die Wette. Sie hofft nach der Pandemie auf ein baldiges Wiedersehen mit allen Kindern. Zwei leben ausgerechnet in England. Als Pressebeauftragte des CDU-Stadtverbandes unterstützt sie derzeit den Landtagskandidaten Raphael Rabe.

Nicht ausschließen will sie darüber hinaus weitere Aktivitäten im Sinne des Gemeinwohls. Denn: "Ich bin ja noch fit".