1 In Stuttgart hat René Benko große Pläne auf dem Kaufhof-Gelände hinter dem Rathaus. Foto: dpa//Jens Kalaene

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

René Benko gilt mit seiner Signa Holding als einer der reichsten Männer in Österreich. Wie hat sich der Mann emporgearbeitet, der dem Stuttgarter Rathaus Sorgen macht?















Link kopiert

In einem volkstümlichen Lied aus Österreich heißt es: „Die Tiroler sind lustig, die Tiroler sind froh, sie verkaufen ihr Bettchen und schlafen auf Stroh.“ Der Immobilienmogul René Benko, geboren 1977 in Innsbruck, muss sein Bettchen nicht verkaufen. Stattdessen kauft er sich immer wieder etwas dazu. So gelang ihm 2018 die Fusion von Galeria Kaufhof und Karstadt. In Stuttgart gehören ihm unter anderem auch der Kaufhof hinter dem Rathaus und das daneben stehende Parkhaus.