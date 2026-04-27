Remis in Hausen: Schopfheim lässt im Titelrennen erneut Punkte liegen

Im Topspiel zwischen Schopfheim und Hausen hat es keinen Sieger gegeben. Die Gastgeber kamen spät noch zum Ausgleich. Schlusslicht SV Eichsel verspielte einen 2:0-Vorsprung.
Schon zum zweiten Mal in Folge hat der SV Schopfheim sein Heimspiel nicht gewonnen. Am Samstag musste sich der Club im Duell mit dem FC Hausen mit einem 2:2 begnügen. „Ich dachte eigentlich, dass die Mannschaft verstanden hat, worauf es in diesem Derby ankommen wird. Die Defensive hat das auch, aber offensiv war das wirklich ein Offenbarungseid. Das war ganz schlecht in der ersten Halbzeit“, hadert Trainer Fatih Cam. Nach dem Sieg des TuS Kleines Wiesental haben die Schopfheimer nun zehn Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.