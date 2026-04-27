Remis in Hausen: Schopfheim lässt im Titelrennen erneut Punkte liegen

Im Topspiel zwischen Schopfheim und Hausen hat es keinen Sieger gegeben. Die Gastgeber kamen spät noch zum Ausgleich. Schlusslicht SV Eichsel verspielte einen 2:0-Vorsprung.

Schon zum zweiten Mal in Folge hat der SV Schopfheim sein Heimspiel nicht gewonnen. Am Samstag musste sich der Club im Duell mit dem FC Hausen mit einem 2:2 begnügen. „Ich dachte eigentlich, dass die Mannschaft verstanden hat, worauf es in diesem Derby ankommen wird. Die Defensive hat das auch, aber offensiv war das wirklich ein Offenbarungseid. Das war ganz schlecht in der ersten Halbzeit“, hadert Trainer Fatih Cam. Nach dem Sieg des TuS Kleines Wiesental haben die Schopfheimer nun zehn Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter.

„Wiesentals Trainer Benni Bechtel war am Samstag auch beim Spiel da. Ich habe ihm danach quasi schon zur Meisterschaft gratuliert. Wir wollen jetzt die Relegation sichern und darüber den Aufstieg klarmachen“, sagt Cam.

Auch Sergej Triller kommt zum Einsatz

Nach etwa einer halben Stunde ging seine Elf durch eine verunglückte Flanke von Ledjano Kacaj glücklich in Führung. Kurz vor der Pause glich Timo Adelmann für Hausen aus, ehe Marco Fritzsche die Gäste in der 60. Minute mit einem Sonntagsschuss in Führung brachte.

Cam reagierte und brachte Yusuf Cam, sich selbst und Sergej Triller. „Dann haben wir uns auch mehr Chancen herausgespielt.“ Den Ausgleich erzielte kurz vor Schluss Serkan Korkmaz per Elfmeter-Nachschuss. In der Nachspielzeit vergab Yavuzhan Orhan die Chance auf den Sieg. „Es wäre unverdient gewesen. Auch Hausen hatte Chancen“, sagt Cam. „Das Ergebnis ist leistungsgerecht. Die Meisterschaft ist für mich durch.“

Immerhin blieb der Vier-Punkte-Vorsprung auf Hausen bestehen. In der Relegation würde es Stand jetzt gegen die SpVgg. Wutöschingen gehen, Tabellenführer FC Erzingen hat nur einen Punkt mehr.

Malsburg/Marzell-Wollbach meldet sich zurück

Enger wird es im Tabellenkeller. Die SG Malsburg/Marzell-Wollbach meldet sich zurück und feierte beim 4:2 gegen den TuS Lörrach-Stetten II den zweiten Sieg in Folge. Platz 14 dürfte sicher sein, Rang 13 ist nur noch vier Punkte entfernt. Für die Elf von Goran Djuranovic trafen Simon Meier, Lukas Wetzel, Stefan Hollenwäger und Julian-Marius Otte. Weitere Punkte sind gegen Rheinfelden II und Eichsel möglich. Stetten kassierte dagegen die vierte Niederlage in Folge.

Beim SV Eichsel gehen langsam die Lichter aus. Beim 2:2 gegen den TuS Binzen II holte das Team zwar den ersten Punkt im Jahr, verspielte aber eine 2:0-Führung. Lucas Hesse traf zur Führung, Nils Kirtzeck erzielte nach der Pause beide Treffer für Binzen.